Mihriban'ın Katilinden Çıldırtan İfade: 'Niyetim Zarar Vermek Değildi, Öldüğünü Anlayınca Ormana Gömdüm'

Olay, 29 Aralık 2025'te İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Mihriban Yılmaz'ın ailesi evden çıkan kızlarından haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Mihriban Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı. Polis ekipleri, 11 Ocak'ta İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Fatih İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

'AĞABEYLERİM SENİ ÖLDÜRÜR' İDDİASI

Fatih İnan'ın olaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın cep telefonuyla aralarında geçen konuşmayı ses kaydına aldığını söyleyen İnan, şöyle devam etti:

"Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerine anlatacağını söyledi. 'Ağabeylerim seni öldürür' şeklinde tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi ancak tehditlerinden ve yaşayacağım sorunlardan dolayı panikle otomobilden inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada elimle Mihriban'ı kendime doğru çektim, diğer elimle de bağırmasın diye ağzını kapattım. Niyetim zarar vermek değildi. Elindeki telefonu alarak kaydettiği ses kaydını silip kendisini göndermekti."

'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA ORMANA GÖMDÜM'

Eliyle Mihriban'ın bir süre ağzını kapattığını söyleyen Fatih İnan, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Birden bayıldı. Otomobilden inmeye çalıştım. Kapıyı açtığımda otomobilden aşağı düştük. Mihriban baygındı. Önce etrafa baktım. Bizi gören kimsenin olmadığını anladım. Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine kalp masajı yapmaya başladım fakat bir netice alamadım. Hala hareketsiz yatıyordu. O anki şok ve panikle kendisine acil müdahalede bulunmaya çalıştım. Bildiğim bütün ilkyardım uygulamalarını yaptım ama olayın vahametiyle şoka girmiştim.

Kimseyi arayıp aramamak konusunda arafta kaldım, kimseyi arayamadım. Mihriban'ın telefonunu elime aldığımda ses kaydının devam ettiğini fark ettim ve kaydı durdurdum. O sırada Mihriban'ın telefonu birkaç kez çaldı. Yengesi ve annesi arıyordu, telefonu açmadım. Mihriban'ı kamyonetin arka koltuğuna bindirdim. Telefonu da yanıma alarak Pınarbaşı'ndaki ormana doğru gittim. Pınarbaşı'nda amcama ait deponun sağ tarafından ormana girdim. Tam olarak ne kadar süre ve mesafe gittiğimi hatırlamıyorum. Ancak şu an beni oraya götürseniz gittiğim yeri gösterebilirim.

Ormanda bulunduğumuz yere vardığımızda Mihriban'ı otomobilden indirdim ve tekrar yerde kalp masajı yaparak kendisine gelmesini sağlamaya çalıştım. Ancak Mihriban hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Cansız bir şekilde yatıyordu. Bu durum beni iyice tedirgin etti. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm."

Kaynak: DHA