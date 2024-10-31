Migren Ağrısını Anında Kesiyor: Ağrı Kesiciden Daha Etkili, Hasadı Başladı

50 BİN TON HASAT EDİLDİ

Kahramanmaraş’ın verimli topraklarında yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekilen Maraş biberi, bu yıl 50 bin ton yaş biber hasadıyla rekolteyi artırdı. Bu hasattan işlenerek elde edilen 12 bin 500 ton pul biber, aroması ve eşsiz tadıyla dikkat çekiyor. Kentin modern tarım yöntemleriyle üretim kapasitesini artırması, çevre illerden gelen işçilerin istihdamına da katkı sağlıyor.