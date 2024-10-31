Migren Ağrısını Anında Kesiyor: Ağrı Kesiciden Daha Etkili, Hasadı Başladı
Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli acı biberinde hasat dönemi başladı. Ağrı kesici etkisiyle öne çıkan ve sağlığa sunduğu diğer faydalarla dikkat çeken bu kırmızı acı biber, sofralarda kendine yeniden yer buluyor.
Kaynak: İHA
Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan ve ilaç, kimya sektörlerinde de kullanılan Maraş biberi, tarlalardan toplandıktan sonra kurutulmak üzere sergilerde bekletiliyor. Tarım işçilerince elle veya makinelerle toplanan biberler, kurutma işleminin ardından kentteki fabrikalarda işlenerek sofralara ulaşıyor. Türkiye’nin biber ihtiyacının yüzde 13,10’unu karşılayan Kahramanmaraş, özellikle Pazarcık, Narlı ve Türkoğlu ilçelerinde üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
50 BİN TON HASAT EDİLDİ
Kahramanmaraş’ın verimli topraklarında yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekilen Maraş biberi, bu yıl 50 bin ton yaş biber hasadıyla rekolteyi artırdı. Bu hasattan işlenerek elde edilen 12 bin 500 ton pul biber, aroması ve eşsiz tadıyla dikkat çekiyor. Kentin modern tarım yöntemleriyle üretim kapasitesini artırması, çevre illerden gelen işçilerin istihdamına da katkı sağlıyor.
Maraş biberinin yarısı yurtdışına ihraç edilirken, kalan kısmı Türkiye genelinde tüketiciye sunuluyor. Çiftçi Hakan Elmalı, “Tarladan toplanan biberler, kurutulduktan sonra fabrikalarda işlenip sofralara ulaşıyor. Yemeklere lezzet katarken, sahte ürünlerden korunmak da önemli. Maraş biberi dünyanın dört bir yanına gönderiliyor,” diyerek biberin önemini vurguladı.
KIRMIZI ACI BİBERİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Kapsaisin adlı aktif maddeyi içeren kırmızı acı biber, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olurken, doğal bir ağrı kesici olarak da öne çıkıyor. Bu özelliğiyle migren ve eklem ağrılarını hafifletmeye katkıda bulunan biber, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek genel sağlığa fayda sağlıyor.