'Midillili dayanışma nineleri'nin yaşayan son üyesi de hayatını kaybetti

Aytek Soner Alpan isimli kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce Midillili "Dayanışma Nineleri"nden bahsetmiştim. Yaşayan tek üyesi kalmıştı bu güzeller güzeli üçlünün. Meşhur fotoğrafta bebeği besleyen Emilya Nine de bugün 93 yaşında hayata gözlerini yummuş.Cunda kökenli bu güzel insanların anılarına saygıyla" ifadelerini kullandı.

Aynı kullanıcı, 2022 yılında paylaştığı bir tweeti de alıntıladı. O tweette ise, "2015'te Yunanistan'da mültecilere dönük saldırılar artmışken Suriyeli bir bebeği doyuran Midillili "dayanışma nineleri"nin fotoğrafı gündem olmuştu. Evstratia Nine (sol) dün 96 yaşında vefat etmiş. Mariça Nine (orta) 2019'da hayata gözlerini yummuştu. Saygı, sevgi & minnetle..." ifadeleri yer alıyor.

'Midillili dayanışma nineleri'nin Suriyeli bebeği beslerken çekilen fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.