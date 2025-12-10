Mide Bulandıran Görüntü... Kasadan Kilolarca Bozuk Et Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yine bir gıda skandalı meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ilçe çıkışında şüphelendikleri plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda kamyonetin kasasında kilolarca bozuk et ele geçirildi.

Ele geçirilen etler imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilirken kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsü emniyetteki ifadesinde bozuk etleri çöpe atmak için taşıdığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bozuk etler ise imha edildi.

Kaynak: İHA