MHP'ye Dokunan Yanıyor: Şimdi de Ceza Hukukçusu Gözaltına Alındı

MHP ve Ülkü Ocakları’nın ileri gelenlerinin, Sinan Ateş suikastında rolleri olduğu iddiasıyla ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ceza hukukçusu Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı.

Ekmekçi’nin suç duyurusunda İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanları da dahil 25 kişinin adı geçiyordu.

Avukat Cemil Çiçek, yaptığı paylaşımda Ekmekçi’nin bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Çiçek, Ekmekçi’nin gözaltına alınma gerekçesinin ise ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlaması olduğunu kaydetti.

Yenilik Partisi Sözcüsü Doç Dr. Kemal Çiftçi de Ekmekçi’nin gözaltına alınmasına ilişki yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Av. Dilek Ekmekçi'nin ofisinde arama yapıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı yönünde bilgilendirildik. Detayları halihazırda bilmemekle birlikte, sosyal medya paylaşımları ve önemli iddiaları sebebiyle, muhtedir çevrelerin gözdağı verme maksatlı bir işlemi olmamasını temenni ediyorum"

MHP’LİLERİN BAŞVURUSUYLA KILIÇDAROĞLU’NA DA DAVA AÇILMIŞTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Sinan Ateş cinayetinde isimleri sık sık geçen MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve yine MHP’li vekiller Feti Yıldız ile İsmail Faruk Aksu’nun Şubat 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçeyle dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasi yasak talep edilmişti.