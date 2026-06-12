MHP'nin Adıyaman Teşkilatları Feshedildi

MHP'nin Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nın görevlerine son verildi.

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MHP'nin Adıyaman Teşkilatları Feshedildi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nın görevlerine son verildiğini ve teşkilatların kapatıldığını açıkladı. Yalçın'ın'ın açıklaması şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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