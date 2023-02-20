MHP'li vekil depreme canlı yayında yakalandı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı. Kaşıkçı o anlarda koşarak bölgeden uzaklaştı

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlerin 15. gününde 6.4 ve 6.e büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Birçok kişi depreme hazırlıksız olarak yakalandı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalandı. Kaşıkçı'nın depremi hissettiği anda koşarak ayrıldığı görüldü. 

Son Güncelleme:
Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti
İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor
Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı
Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak Kemal Özkiraz: CHP açık ara birinci parti olacak
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti
Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi