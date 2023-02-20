MHP'li vekil depreme canlı yayında yakalandı

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlerin 15. gününde 6.4 ve 6.e büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Birçok kişi depreme hazırlıksız olarak yakalandı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalandı. Kaşıkçı'nın depremi hissettiği anda koşarak ayrıldığı görüldü.