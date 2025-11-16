MHP'li Özdemir’in Yeni Kitabı Çıktı: 'Düzensizlik Çağında Türk Ufku'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in küresel krizin hızla derinleştiği bir dönemde Türkiye’nin stratejik konumunu ve yeni siyasal denklemleri ele aldığı 'Düzensizlik Çağında Türk Ufku' adlı kitabı çıktı. Eserinin okuyucuyla buluştuğunu X hesabından duyuran Özdemir, dünyanın artık belirsizlik, rekabet ve güç mücadelelerinin yoğunlaştığı yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

'DÜNYA YENİ BİR DÖNEMİN İÇERİSİNDE'

Özdemir'in ilgili açıklaması şöyle: "Buhran ve kaos altında ilerleyen dünya şimdi yeni bir dönemin içerisinde. Terör saldırıları, vekâlet savaşları, ekonomik savaşlar, siber taarruzlar, mülkiyet hakları sorunu, sınırı aşan göçler, iklim krizi Kovid-19 salgını derken artık güç ve üstünlük mücadelesi genelden yerele doğru yayılıyor.

Her ne kadar bazı benzetmeler yapılsa da, içerisinde bulunduğumuz dönem insanlık tarihinin tecrübe ettiği diğer yaşanmışlıklarla kıyaslandığında gelişmelerin nasıl bir siyasi iklim doğuracağını ve hangi sona doğru dünyayı götürdüğünü anlamak zor. Çünkü iddia sahibi ülkelerin sayısının fazla olması gibi meydan okumaların ve bu restleşmenin yaşandığı coğrafyanın da oldukça büyük olduğunu söylemek lazım. Zaten durumu da farklı kılan bu. Genele ulaşma hedefinde, yerelleşmenin giderek yaygınlık kazandığı bir dönemi kavram olarak tarif etmenin de zorluğu ve tartışması içerisindeyiz.

Kesin olan tek mesele ise böylesi bir dönemde artık kurallar anlamında hiçbir geçerli durumun kalmadığıdır. Her ülke kendisini haklı gösterebilmek için farklı gerekçeler oluşturup, bu gerekçelerin etrafında kendi politikasını şekillendirmekle meşgul. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, bu sorunların barışçıl yollardan çözülmesi ve barışın hakim olduğu bir dünya yerine daha fazla çatışma, kaos, savaş ve zulümlerin daha da fazla arttığı bir gelecek ihtimali ne yazık ki aradan geçen her gün biraz daha artıyor. Türkiye böylesi bir dönemde her ülkeden daha fazla sorumlu davranmak mecburiyetindedir.

Çünkü jeopolitik ve jeostratejik açıdan Türkiye’nin sahip olduğu güç, birikim ve tecrübe yaşanan her krizin çözüme kavuşturulması konusunda büyük bir öneme sahip. Zira savaşların, çatışmaların ve krizlerin yaşandığı tüm coğrafyalar adeta Türkiye’nin etrafında şekilleniyor."

"Düzensizlik Çağında TÜRK UFKU"



Kitabımız çıktı...



Buhran ve kaos altında ilerleyen dünya şimdi yeni bir dönemin içerisinde.



Terör saldırıları, vekâlet savaşları, ekonomik savaşlar, siber taarruzlar, mülkiyet hakları sorunu, sınırı aşan göçler, iklim krizi Kovid-19 salgını… pic.twitter.com/jx0U0mokYB — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) November 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi