MHP'li isim 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram 2019 yılında elektrik akımına kapılmıştı. Bayram 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu. Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nail Bayram’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.