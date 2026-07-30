MHP'li Feti Yıldız'dan 'Parti Kapatma' Çıkışı: Rüşvet ve Yolsuzluk da Eklenmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili yasaya dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldız, yasadaki siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukla ilgili ekleme yapılması gerektiğini belirtti.

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MHP'li Feti Yıldız'dan 'Parti Kapatma' Çıkışı: Rüşvet ve Yolsuzluk da Eklenmeli
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulunarak, yasaya ek yapılması gerektiğini dile getirdi.

'RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARIN ODAĞI OLMA'

Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda siyasi partilerin temelli kapatılmasının nedenlerini sıraladı, siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olma'nın da eklenmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut kapatılma nedenleri de listeleyen Yıldız'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir.

Siyasi Parti Kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir.

Mevcut Kapatma Nedenleri;
Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması.
Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi.
Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi.
Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak.
Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak."

Kaynak: Haber Merkezi

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