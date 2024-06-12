MHP'li Feti Yıldız'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması: 'Milli ve ahlaki bir duruştur'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı ile "“Cumhur İttifakı, haklının tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasına, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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MHP'li Feti Yıldız'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması: 'Milli ve ahlaki bir duruştur'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cumhur İttifakı, haklının tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasına, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifak olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir” açıklamasını yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmenin ardından "Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir" açıklamasını yapmıştı.

"CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ BİR BİRLİKTELİKTİR"

Bu açıklamadan sonra MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da X (Twitter) hesabından Cumhur İttifakı ile ilgili paylaşım yaptı. Yıldız’ın paylaşımı şöyle:

"Cumhur İttifakı, 15 Temmuz 2016’da FETÖ ‘nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı’da ortaya çıkan milli mutabakat 2017’de yapılan halk oylamasıyla perçinlenerek milli şura dönüşmüştür. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakıyla da milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşmayla somutlaşmıştır.

Cumhur İttifakı, haklının tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasına, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifak olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur ittifakı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini yakalama azmi ile milli üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir."

Kaynak: ANKA

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