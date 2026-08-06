MHP'li Feti Yıldız Meclis Tarihini ve Şartı Açıkladı: 'Çerçeve Yasa' Teklifi Yasalaşıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye’nin terörle mücadele ve toplumsal mutabakat sürecinde yeni bir dönemi başlatacak "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin detaylarını paylaştı. Yıldız, 360 milletvekilinin ortak iradesiyle meclis başkanlığına sunulan dev teklifin, önümüzdeki hafta başında ezici bir çoğunlukla yasalaşacağını duyurdu.

'KILI KIRK YARARAK HAZIRLADIK, HAFTAYA YASALAŞIYOR'

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada kanun teklifinin hazırlık sürecine değinen Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"Adeta kılı kırk yararak hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulan, Türkiye’ye özgü bir modelin çerçevesini tanımlayan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Mecliste 430’un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir. PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA