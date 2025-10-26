MHP'den Yerli Medya Platformlarını Güçlendirecek Adım! Teklif Hazır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik yeni bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı. Özdemir'in X hesabından yaptığı açıklamaya göre düzenleme, yerli dijital medya kuruluşlarının rekabet gücünü artırmayı ve milli sermayenin yurt dışına çıkışını sınırlandırmayı hedefliyor.

'SADECE HABERLEŞME ARACI DEĞİL'

Özdemir, dijital medya sektörünün yalnızca haberleşme aracı değil, aynı zamanda ekonomik bir güç haline geldiğine dikkat çekti: "Yabancı menşeli dijital medya platformları, kullanıcı verilerini ve reklam gelirlerini yurt dışına aktarıyor. Bu da hem yerli üreticimizi hem de hizmet sağlayıcılarımızı mağdur ediyor."

ANA HEDEFLERDEN BİRİ SEKTÖRÜN MALİ KRİZİNİ ÇÖZMEK

Sunulan kanun teklifiyle, yabancı dijital medya platformlarının yüzde 7,5 olan dijital hizmet vergisinin yüzde 12,5’e çıkarılması öngörülüyor. Özdemir, teklifini önemine dair şu ifadeleri kullandı: "Kanun teklifimiz ile milli dijital medya platformlarımızın rekabetteki konum ve koşullarını güçlendirmek istemekle beraber, Türkiye’deki reklamcılık faaliyetlerinin televizyon, radyo, gazete ve dergiler gibi alanlarda daha fazla yer bulmasını amaçlıyoruz. Böylelikle genel ve yerel medya organlarımızın yaşadığı mali sorunlar karşısında hakkaniyetli bir yaklaşım benimsenerek, imkanlarının arttırılmasını arzu ediyoruz."

