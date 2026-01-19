MHP'den Şam-YPG Ateşkesine İlk Yorum: Suriye'deki Gelişmeler 'Ortak Rapor' Sürecini Etkileyecek mi?

MHP'den Şam-YPG arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki gelişmelerin 'süreç komisyonu'nda hazırlanacak ortak rapor sürecine olumlu yansıyacağını belirterek, "Yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik" ifadelerini kaydetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için bir kez daha TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

Toplantıya giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Yıldız, taslağın yedi maddeden oluşup oluşmadığına ilişkin soruya, "Yedi madde, altı madde diye bir şeyimiz yok. Bir sınır yok" yanıtını verdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

"Taslak üzerine çalışacağız" ifadelerini kullanan Yıldız, "Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden bir yansıması olur mu?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Lehe olur olsa. Yani yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter."

Suriye'de Entegrasyon Anlaşması! İşte O Kritik MaddelerSuriye'de Entegrasyon Anlaşması! İşte O Kritik MaddelerDünya

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye Mesajı! 'Terörsüz Türkiye Hedefini Akamete Uğratma Girişimi Engellenmiştir'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye Mesajı! 'Terörsüz Türkiye Hedefini Akamete Uğratma Girişimi Engellenmiştir'Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Suriye MHP Feti Yıldız YPG
Son Güncelleme:
Kar ve Tipi Nedeniyle Kayseri-Malatya Kara Yolu Kapandı Yoğun Kar Yağışı Sonrası İki Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Trafiğe Çıkışları Yasaklanmıştı: İstanbul Valiliği'nden Ağır Tonajlı Araç ve Motokurye Kararı İstanbul'da Kurye Yasağı Ne Zaman Bitecek?
ÇOK OKUNANLAR
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı
Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı
İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu
Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi