MHP'den Şam-YPG Ateşkesine İlk Yorum: Suriye'deki Gelişmeler 'Ortak Rapor' Sürecini Etkileyecek mi?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için bir kez daha TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

Toplantıya giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Yıldız, taslağın yedi maddeden oluşup oluşmadığına ilişkin soruya, "Yedi madde, altı madde diye bir şeyimiz yok. Bir sınır yok" yanıtını verdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

"Taslak üzerine çalışacağız" ifadelerini kullanan Yıldız, "Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden bir yansıması olur mu?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Lehe olur olsa. Yani yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter."

Kaynak: ANKA