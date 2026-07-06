MHP’den Devlet Bahçeli’ye Özel '30 Yılın Şerefi' Klibi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin liderlik koltuğuna seçilmesinin 30'uncu yılına girilmesi dolayısıyla '30 Yılın Şerefi' adlı özel bir klip hazırlandı. Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş ile olan tarihi arşiv görüntülerini de barındıran klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Son Güncelleme:
MHP’den Devlet Bahçeli’ye Özel '30 Yılın Şerefi' Klibi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997'de MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 30'uncu yılına girilmesi nedeniyle '30 Yılın Şerefi' adlı klip hazırlandı.

Partinin sanal medya hesaplarından yayınlanan eserin sözleri, MHP MYK üyesi Büşra Cin tarafından yazıldı, seslendirilmesi ise müzisyen Ümran Gülcan tarafından yapıldı.

Hazırlanan klipte Devlet Bahçeli’nin, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile görüntülerinin yanı sıra, günümüze kadar gelen zaman diliminde gerçekleştirilen vatandaş buluşmaları, parti programları, diplomatik temaslar ve resmi kabuller gibi geniş bir alanı kapsayan görseller ve videolara yer verildi.

Diyarbakır Surlarında Devlet Bahçeli Pankartı: 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda!'Diyarbakır Surlarında Devlet Bahçeli Pankartı: 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda!'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kritik Buluşma: Hakan Fidan Tom Barrack'la Görüştü Hakan Fidan, NATO Zirvesi Öncesi Tom Barrack'la Görüştü
Mersin'de Trafik Terörü 24 Yaşındaki Avukatı Hayattan Kopardı: Cübbesi Tabutunda Kaldı Mersin'de Trafik Terörü 24 Yaşındaki Avukatı Hayattan Kopardı: Cübbesi Tabutunda Kaldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı