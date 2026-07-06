MHP’den Devlet Bahçeli’ye Özel '30 Yılın Şerefi' Klibi
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin liderlik koltuğuna seçilmesinin 30'uncu yılına girilmesi dolayısıyla '30 Yılın Şerefi' adlı özel bir klip hazırlandı. Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş ile olan tarihi arşiv görüntülerini de barındıran klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997'de MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 30'uncu yılına girilmesi nedeniyle '30 Yılın Şerefi' adlı klip hazırlandı.
Partinin sanal medya hesaplarından yayınlanan eserin sözleri, MHP MYK üyesi Büşra Cin tarafından yazıldı, seslendirilmesi ise müzisyen Ümran Gülcan tarafından yapıldı.
Otuz Yılın Şerefi pic.twitter.com/p67GQvkhP5— MHP (@MHP_Bilgi) July 6, 2026
Hazırlanan klipte Devlet Bahçeli’nin, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile görüntülerinin yanı sıra, günümüze kadar gelen zaman diliminde gerçekleştirilen vatandaş buluşmaları, parti programları, diplomatik temaslar ve resmi kabuller gibi geniş bir alanı kapsayan görseller ve videolara yer verildi.
Kaynak: DHA
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