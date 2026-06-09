MHP'de Üç İl Teşkilatı Birden Feshedildi

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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

3 İL TEŞKİLATI DAHA FESHEDİLDİ

MHP'nin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedildi. Gelişmeyi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

ATANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" açıklamasında bulundu.

MHP'DE FESİH RÜZGARI

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 18 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrasında başlayan ve kamuoyuna yansıyan gerilimlerin gölgesinde şekillenen süreçte İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya ve Kilis il teşkilatları da feshedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi