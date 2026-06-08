MHP'de Konya İl ve İlçe Teşkilatları Feshedildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya İl teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

KONYA İL VE İLÇE TEŞİKALATLARI FESHEDİLDİ

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Konya'daki İl teşkilatı ve organlarının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine ise Sedat Göncü''nün atandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır.."

Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 8, 2026

FESHEDİLEN İL SAYISIS 15'E YÜKSELDİ

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 15 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa il teşkilatları da feshedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi