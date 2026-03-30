MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in Yerine Gelen İsim Belli Oldu
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar, İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nde yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi.
Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar’ın Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği duyuruldu.
Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür BAYRAKTAR atanmıştır. pic.twitter.com/Jo2cXgvU6Z— MHP (@MHP_Bilgi) March 30, 2026
