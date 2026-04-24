MHP'de Fesih Rüzgarı! Bingöl ve Gaziantep Teşkilatları Feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), tasfiye süreci devam ediyor.

Bugüne kadar 9 il teşkilatını fesheden MHP, bugün iki kentte daha il yönetimlerini görevden aldı.

'BİNGÖL İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bingöl İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atandı.

Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 24, 2026

ESKİŞEHİR İL TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Gaziantep İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 24, 2026

YÖNETİMİ FESHEDİLEN İL SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Muğla, Ardahan il teşkilatları da feshedildi.

Kaynak: Haber Merkezi