MHP'de Fesih Rüzgarı! Bingöl ve Gaziantep Teşkilatları Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarının feshedildiği açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte MHP'de ülke genelinde yönetimi feshedilen il sayısı 11'e yükseldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), tasfiye süreci devam ediyor.

Bugüne kadar 9 il teşkilatını fesheden MHP, bugün iki kentte daha il yönetimlerini görevden aldı.

'BİNGÖL İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bingöl İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atandı.

Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR İL TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Gaziantep İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atandı.

YÖNETİMİ FESHEDİLEN İL SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Muğla, Ardahan il teşkilatları da feshedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

