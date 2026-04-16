MHP'de Fesih dalgası Büyüyor: Kütahya ve Eskişehir Yönetimi Görevden Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezinde teşkilat yapılanmasına yönelik radikal hamleler hız kesmeden devam ediyor.

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul teşkilatının ardından Kütahya ve Eskişehir İl Teşkilatlarının da resmen feshedildiğini ve yerlerine yeni il başkanlarının atandığını duyurdu.

TÜZÜK MADDELERİ DEVREDE

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamalarda her iki kararın da parti tüzüğünün ilgili maddelerinden alınan yetki doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı. Yalçın, her iki il için de aynı ifadeleri kullanarak kararın yasal dayanağını şu sözlerle açıkladı:

"İl Teşkilatları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir."

ATAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

MHP Genel Merkezi, her iki ildeki boşluğu doldurmak adına doğrudan atama yetkisini kullandı. Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker, Eskişehir İl Başkanlığı görevine ise Ayhan Sezer getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi