AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP'nin "infaz kanunu" talebine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.

MHP, Yeni İnfaz Kanunu İstemişti: Bir Af Düzenlemesi Daha Olacak mı? Adalet Bakanı Tunç Açıkladı
