MHP Malatya İl Teşkilatı Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzük yetkilerine dayanarak Malatya il teşkilatının feshedildiğini ve İl Başkanlığına Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. Bu kararla birlikte partide son bir ayda feshedilen il teşkilatı sayısı 12'ye ulaştı.

Son Güncelleme:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezinde, yerel teşkilat yapısını kökten değiştiren kararlar zincirine bir yenisi daha eklendi.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla Malatya il örgütünün ve bağlı tüm alt organlarının lağvedildiğini duyurdu.

Semih Yalçın, X (Twitter) hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, fesih ve atama kararının hukuki dayanaklarını şu sözlerle paylaştı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR AYDA 12 İL

Yaklaşık bir aylık zaman zarfında MHP genel merkezi tarafından kapısına kilit vurulan ve yönetimleri tamamen değiştirilen il teşkilatları kronolojik olarak şöyle.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep ve son olarak Malatya.

