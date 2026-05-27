Bahçeli'den Türkeş'in Anıt Mezarına Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP lideri Bahçeli Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından mezar ziyaretinde bulundu.

TÜRKEŞ'İN MEZARINA KARANFİL BIRAKTI

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü.

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞMA

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA