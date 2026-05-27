Bahçeli'den Türkeş'in Anıt Mezarına Ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
MHP lideri Bahçeli Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından mezar ziyaretinde bulundu.
TÜRKEŞ'İN MEZARINA KARANFİL BIRAKTI
Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü.
PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞMA
Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
