Bahçeli'den Türkeş'in Anıt Mezarına Ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından mezar ziyaretinde bulundu.

TÜRKEŞ'İN MEZARINA KARANFİL BIRAKTI

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü.

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞMA

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

MHP Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
