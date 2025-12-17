MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Diyarbakırlı Kızın Yüzünü Güldüren Sürpriz

Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen anne Ayten Kızıltoprak’ın yardım talebi kısa sürede karşılık buldu; engelli kızı Nur Sultan için istenen tekerlekli sandalye, MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin tarafından Bahçeli adına aileye ulaştırıldı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır’da yaşayan Ayten Kızıltoprak, engelli kızı Nur Sultan Kızıltoprak için sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ulaşarak tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Anne Kızıltoprak’ın çağrısı kısa sürede karşılık buldu.

ÇAĞRI KISA SÜREDE KARŞILIK BULDU

Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya, aileyle irtibata geçerek harekete geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına aileyi ziyaret eden heyet, Nur Sultan Kızıltoprak’a tekerlekli sandalye teslim etti.

MHP HEYETİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yalnızca tekerlekli sandalye değil, çocuğun bazı kişisel ihtiyaçları da karşılandı. Heyet, destek sürecinin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

“HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, yapılan destekle ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırlı Günler Programımız kapsamında, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin çalışmaları doğrultusunda ailemizle iletişime geçtik. Engelli aracını ve ihtiyaçları temin ederek teslim ettik. Genel Başkanımızın selamlarını da ailemize ilettik. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Anne Ayten Kızıltoprak, yapılan yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kızıltoprak, “Zor zamanımızda bize destek oldular. Kızım için çok önemli bir ihtiyacı karşıladılar. Allah razı olsun” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
