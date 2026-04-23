MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM Partililerle Selamlaştı

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerle el sıkışarak kısa bir süre sohbet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Bahçeli TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonunda, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Bahçeli ve DEM Parti heyeti Resepsiyonda sohbet etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşlik ettiği MHP Lideri Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Milletvekili Pervin Buldan'a hal hatır sorarak selamlaştı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP Açıklaması: O Bana Kalsın Bakan Çiftçi'den CHP Açıklaması
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Süreç Gayet Olumlu İlerliyor, Tıkanma Yok 'Süreç Gayet Olumlu İlerliyor, Tıkanma Yok'
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri