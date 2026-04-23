MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM Partililerle Selamlaştı
TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerle el sıkışarak kısa bir süre sohbet etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Bahçeli TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonunda, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Bahçeli ve DEM Parti heyeti Resepsiyonda sohbet etti.
TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşlik ettiği MHP Lideri Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Milletvekili Pervin Buldan'a hal hatır sorarak selamlaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
