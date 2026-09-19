MHP Lideri Bahçeli'den Gaziler Günü Mesajı: 'Gaziler Bizim Göz Nurumuz, Gurur Nişanemizdir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gaziliğin fedakarlık ve mücadele ahlakıyla örtüşen muazzam bir unvan olduğunu vurguladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ve gazilerin görüntülerinden oluşan özel bir video eşliğinde paylaşılan mesajda, Bahçeli gazilik unvanının taşıdığı manevi derinliğe ve öneme dikkat çekti.

FEDAKARLIK VE MÜCADELE AHLAKI VURGUSU

Bahçeli mesajında, gaziliğin sıradan bir unvan olmadığını, vatana adanmış bir yaşamın nişanesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanıdır. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir."

'MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINA MİNNET'

Yayımlanan özel videonun sonunda "Tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" görseline yer verilirken, Bahçeli mesajını şu sözlerle tamamladı:

"İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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Kaynak: AA

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