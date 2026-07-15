MHP Lideri Bahçeli'den 15 Temmuz Mesajı: 'Çok Katmanlı Bir İşgal Teşebbüsüdür'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı. Bahçeli mesajında, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir." ifadesini kullandı.

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MHP Lideri Bahçeli'den 15 Temmuz Mesajı: 'Çok Katmanlı Bir İşgal Teşebbüsüdür'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Bahçeli mesajında, bağımsızlık ve birlik vurgusu yaptı.

MHP Lideri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasbedilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür.

Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum.

Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun."

Kaynak: Haber Merkezi

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