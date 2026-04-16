MHP Kütahya İl Teşkilatı Görevden Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezinde, İstanbul teşkilatının ardından bir kritik hamle de Kütahya için yapıldı. MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kütahya İl Teşkilatı'nın tamamen feshedildiğini ve yeni başkan atamasının yapıldığını duyurdu.

— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 16, 2026

YÖNETİM DEĞİŞTİ

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi