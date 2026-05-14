MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rahmi Koç ve Ali Koç'u Kabul Etti

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile Ali Y. Koç'u makamında kabul etti. Ziyarete ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'ye Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerin takdim edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Koç Topluluğu'nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli Rahmi Koç
