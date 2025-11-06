MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den Kritik Açıklamalar! 'Cumhur İttifakı'nda Çatlak' İddialarına Son Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tv100 ekranlarında Hande Aydemir'in konuğu oldu. İzzet Ulvi Yönter gündeme dair soruları yanıtIadı.

“Cumhur İttifakı sapasağlam ayakta, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak güçtedir” diyen Yönter, terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Demirtaş kararı, anayasa tartışmaları ve Meclis çalışmalarıyla ilgili de net mesajlar veren Yönter, “Terörsüz Türkiye, Büyük Türkiye’nin ön şartıdır” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MUKTEDİR TÜRKİYE"

"Evvel emirde şunu ifade etmek gerekirse, Terörsüz Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesi. Terörsüz Türkiye, mutlu Türkiye'nin habercisi. Terörsüz Türkiye, başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve sonrasında da Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, ayağına vurulan paslı zinciri kırıp atan, muktedir Türkiye'nin ta kendisi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16 defa toplandı. 5 Ağustos'tan itibaren çalışmalarına başladı. Çok başarılı bir performans sergiledi.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK ÜZERE"

Toplumun hemen hemen tüm kesimleriyle temas kurdu ve onlara konuşma fırsatı, kendilerine anlatma imkanı tanıdı. Geniş bir müzakere ve sohbet ortamı oluşturuldu. Bu çerçevede komisyon çalışmalarını tamamlamak üzere. Hem bunu Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Komisyon Başkanı sıfatıyla bunu duyurdu.

"ÜLKEMİZDE VE BÖLGEDE TERÖR İSTEMİYORUZ"

Biz milletimizin baktığı noktadan bakıyoruz. Milletimizin değerler prizmasından olaya yaklaşıyoruz. Ve biz ülkemizde, bölgemizde terör istemiyoruz. Hem terörsüz Türkiye, hem de terörsüz bölge diyoruz. Bu maksada da söylediğimiz her sözün elbette arkasındayız. Aynı zamanda samimiyiz. Biz milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek istiyoruz.

CUMHUR İTTİFAKINDA ÇATLAK İDDİALARINA YANIT

Çatlak demekten yorulmadılar. Cam çerçeve kırıldı demekten bıkmadılar. Cumhur İttifakı çöktü, çöküyor. İddialarında bulunmaktan hiç ama hiç çekimserlik filan göstermediler. Çünkü bunların iddia sahiplerinin, bu münafık ve müflis zihniyetlerin, müfsiz zihniyetlerin utanma perdeleri yırtık. Nereden sipariş aldıkları az çok da belli.

Ya Cumhur İttifakı sapasağlam ayakta diyoruz. Çeliğe verilmiş su gibi hissediyoruz. Kızıl elma ruhu ve ilahi kelimetullah şuuru diyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye'dir diyoruz. Cumhur İttifakı vatandır, bayraktır diyoruz. Allah nazarlardan saklasın diyoruz. Halen birileri diyor ki, yok efendim Cumhur İttifakı'nda aslında örtülemeyecek itilaflar var.Bir deli kuyuya taş atıyor, bin tane akıllı peşine mi koşsun? Deli de değil. Bunlar müfsitler, bozguncular. Biz bozguncuların peşine takılmayacağız. Cumhur İttifak geleceği inşa edecek. Biz lafa değil, icraata bakıyoruz.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ KONUSU

Selahattin Demirtaş 9 yıldır tutuklu ve Edirne'de yatıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış oldukları müracaat netleşti. Büyük Daire'ye Türkiye itiraz etmişti biliyorsunuz. 5 kişilik hakimden oluşan heyet, Büyük Daire'ye gitmesine gerek görmedi ve karar kesinleşti. Bu karar, Türkiye'de yargıya intikal etmesi lazım. Yargıya intikal ettikten sonra, elbette yargının atacağı adımlar vardır, Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle. Bu şartlar kapsamında Terörsüz Türkiye'ye hizmet edecek herkesin fikrine, görüşüne ihtiyacımız vardır.

Türkiye Cumhuriyet Hukuk Devleti'dir. Hukuk Devleti, hukukun üstünlüğüne dayanır. Elbette mahkeme en doğru karar verecektir. Bunu bekleyip görmek lazım. Yine okuduğum kadarıyla veya öğrendiğim kadarıyla haberlere yansıdı. Avukatlar sanıyorum müracaat etmişler Selahattin Demirtaş için, fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına dair mahkemenin bir malumatı şu an için resmi bir tebelli olmadığı için olumlu cevap veremediğini duydum. Fakat yakın bir zamanda her şey netleşti diye düşünüyorum."

Kaynak: tv100