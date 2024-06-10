Mezitli Belediyesi Lions Sosyal Merkezi açıldı

Mezitli Belediyesi ve Lions Kulüpleri Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Mezitli Belediyesi Lions Sosyal Merkezi'nin açılış töreni, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler alanında hizmet sunacak eser Mezitli’ye kazandırıldı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, “Birlikte çalışarak, dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda nasıl büyük işler başarabileceğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk. Mezitli Belediyesi olarak, toplumumuzun her kesimine dokunacak, her yaştan insanımıza fayda sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in göreve geldiği ilk günden itibaren büyük hassasiyetle yaklaştığı sosyal destek projesi olan Mezitli Belediyesi ve Lions Sosyal Merkezi büyük bir coşku ile açıldı. Merkezde eğitimden kültüre, sağlıktan sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda hizmet sunulacak. Ayrıca çocuk gündüz bakım evi olarak da halka kazandırılan merkezde; depremzede vatandaşlara ve halka ayrılan özel alanlarda üretim yapma imkânı sunulacak. Aynı zamanda satış yapabilecekleri alanlarda yer alacak. Merkezde, çocuklar güvenle vakit geçirebilecek, gençler kendilerini geliştirebilecek, yaşlılar sosyalleşebilecek ve tüm Mezitli halkı çeşitli aktivitelerden faydalanabilecek. Açılış törenine, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Defne Belediye Başkanı Av. Halil İbrahim Özgün, Mezitli halkı, yurtdışından ve farklı şehirlerden katılan çok sayıda Lions Kulüpleri Birliği üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, merkezin toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı artıracağını belirtti. Lions Kulüpleri Birliği temsilcileri de toplum hizmetine olan katkılarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

“KENTİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Başkan Tuncer açılış konuşmasında, “Bu merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese, başta Lions Kulüpleri Birliği olmak üzere, gönülden teşekkür ederim. Mezitli, deprem illerine yakınlığı ve birçok vatandaşımızın buradaki yakınlarına sığınmaları nedeniyle önemli bir sorumluluk üstlendi. Bu proje bu kapsamda da büyük önem taşıyor. Mezitli Belediyesi Lions Sosyal Merkezi hem üretim ve satış mekânı hem de çocuk gündüz bakımevi olarak hizmet verecek. Bu şekilde aile ekonomisine de katkı sağlanabilecek, üretim yaparak hem ekonomik olarak güçlenecek hem de sosyal hayata katılımlarını sürdürebilecekler.” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYEMİZLE DAHA BİRÇOK PROJEYE ADIM ATACAĞIZ”

Tesisin Mezitli’ye hayırlı olmasını dileyen MD 118 Lions Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyonu Başkanı Ender Sakintuna, “Asrın felaketi sonrası destek olmak için hepimiz seferber olduk. Bizim bir şeyler yapabilmek için mekanlara ihtiyacımız vardı. Vizyon sahibi belediyeler bize kucak açtı, bunlardan biri de Mezitli Belediyesi. Belediyemizle daha birçok projeye adım atacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

“BAŞKANIMIZIN GAYRET VE DESTEKLERİ İLE ÇOK HIZLI ADIMLAR ATTIK”

Geçmiş Dönem Lions Uluslararası Direktörü Prof. Dr. Hayri Ülgen tesisin çok kısa sürede büyük emekle hazırlandığını belirterek, “Bu tesisi çok kısa sürede oluşturduk sevgili başkanımızın gayret ve destekleri ile çok hızlı adımlar attık. Sayın başkan projeye inanıyor. Gençlerimiz, kadınlar ve çocuklarımız için çok güzel merkez oldu. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkürler. “ diye konuştu.

“ÇOK KISA SÜREDE BÜTÜN BELEDİYEYİ SEFERBER ETTİ”

Lions Uluslararası Direktörü Danyal Kubin, yapılan iş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek, “Belediye sivil toplum ortaklığının en güzel örneği bu eser oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede bütün belediyeyi seferber etti. “dedi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Uluslararası Lions LCIF Başkanı Sayın Brian F. Sheeha ise, “Daha fazla kadın ve çocuğa hizmet için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Başkası için daha iyi bir gün yaratmak için bugün buradayız. Her şey için teşekkür ediyoruz. “ifadelerini kullandı.

“MEZİTLİ BU TESİSLERİN ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR”

Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mezitli’nin misafirperver olduğunu ve herkese kucak açan bir kent olduğunu belirterek, Mersin de Mezitli de çok insana kucak açtı, başı dara düşeni dünyanın birçok ülkesi kabul etmezken biz kucak açtık. Lions ve Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer’in iş birliği içinde proje yürütmesi çok önemli ve güzel. Mezitli bu tesislerin çok daha fazlasını hak ediyor. Çocuklarımızın eğitim alması, kadınları üretim yapması çok kıymetli teşekkürlerimi sunuyorum. “dedi.

Açılış töreni sonrasında, davetliler merkezde sunulacak hizmetleri ve tesisleri gezme imkanı buldu. Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal faaliyetler alanında sunulacak hizmetler hakkında bilgi verildi.