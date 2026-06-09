Mezdeke Dansçısı Aynur Kanbur Cinayetinde 10 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Tetikçi ve Azmettiriciler Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "kasten öldürme" soruşturmasında bir faili meçhul cinayeti daha aydınlattı.

24 Mart 2016 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'ndeki evinde çöp atmak üzere kapıyı açtığı sırada silahla vurularak katledilen 49 yaşındaki ünlü dansçı Aynur Kanbur’un faili meçhul dosyası, zaman aşımına yaklaşırken raftan indirildi.

ÖZEL EKİP KURULDU, GİZEM ÇÖZÜLDÜ

Cinayetin işlendiği tarihten bu yana güvenlik kamerası görüntülerine rağmen kimliği tespit edilemeyen saldırgana ulaşmak için emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, geriye dönük tüm delilleri titizlikle inceledi. Teknik ve fiziki takibin ardından kan donduran cinayetin perde arkası deşifre edildi.

TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİLER YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde, cinayeti doğrudan gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G., saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen F.K. ve S.K. isimli şüpheliler adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Yıllardır Türkiye'nin magazin ve asayiş gündemini meşgul eden ve sırrı çözülemeyen cinayetin şüphelileri, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve sorguları devam ediyor.

Kaynak: DHA