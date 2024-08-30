Mezarlıkta Silahlı Kavga: Arkadaşını Bacağından Vurdu

Eskişehir'de bir kişi, mezarlıkta tartıştığı arkadaşı tarafından bacağından silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Mezarlıkta Silahlı Kavga: Arkadaşını Bacağından Vurdu

Eskişehir’de Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başlayan olayda, Muhammed T. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Daha sonra araçla Dede Mahallesi’nde bulunan Odunpazarı Mezarlığı’na giden grup arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda Muhammed T., arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralı halde Dede Mahallesi’ndeki evine kadar giden Muhammed T., yakınları tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir
Son Güncelleme:
Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye
Meteoroloji'den İstanbul Dahil 23 İl İçin Uyarı! Kuvvetli Yağış Geliyor Meteoroloji'den İstanbul Dahil 23 İl İçin Uyarı!
Gişe Çıkışında Feci Kaza! Araçta Sıkışan Sürücü Öldü Gişe Çıkışında Feci Kaza! Araçta Sıkışan Sürücü Öldü
Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu