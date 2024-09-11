Mezarlık Önünde Kaza: Sürücü Yaralandı
Balıkesir'de kontrolden çıkan tır refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'de Erdek Belediyesi Şehir Mezarlığı önünde sabah saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi. Ümit Aylaz yönetimindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durdu.
Hafif yaralanan sürücü ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı. Yola devrilen ağaç ile aydınlatma direği belediye ekiplerince kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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