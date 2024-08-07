Meyve Toplamaya Çıkan Emekli İmamdan 51 Gün Sonra Kötü Haber

Sakarya'da 66 yaşındaki emekli imam meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. İmam, 51 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Meyve Toplamaya Çıkan Emekli İmamdan 51 Gün Sonra Kötü Haber

Sakarya’nın Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesi’nde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, 66 yaşındaki emekli imam Badi Kerem Kalın, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kalın, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

51 GÜNLÜK SAVAŞ

Kalın, yaklaşık 51 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında cenaze yakınları tarafından Bekirpaşa Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Kalın, mahalle mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: İHA

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