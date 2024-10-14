Meyve Suyundan Çikolataya, Şekerden Bala Ölümcül Tehlike: 17 Üründe Cinsel Güç Arttırıcı Yasaklı İlaç Bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıda listesinde, çikolatadan meyve suyuna, baldan bonbon şekere kadar 17 farklı üründe, iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan yasaklı 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' etken maddelerinin bulunduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Bakanlık tarafından yayımlanan listede, cinsel güç artırıcı ilaçların içerdiği bu maddelerin bazı ürünlerde yer aldığı tespit edildi. Yasaklı ilaç etken maddeleri olan 'sildenafil' ve 'tadalafil', doktor kontrolünde ve reçeteyle verilmesi gereken maddeler arasında yer alıyor. Bu maddeler yüksek dozda kullanıldığında baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, görme bozukluğu, mide yanması, yüzde aşırı kızarıklık, burun akıntısı, burun kanaması ve ışığa duyarlılık gibi yan etkilere yol açabilirken, aşırı dozda alındığında felç veya ölüm riski de taşıyor.
BİRÇOK ÜRÜNDE TESPİT EDİLDİ
Söz konusu maddelerin bulunduğu ürünler arasında bitkisel karışımlı çikolatalar, ginsengli bonbon şekerler, bitki suyu katkılı enerji içecekleri, epimedyumlu ginsengli fındıklı cezerye gibi ürünler yer alıyor. Yasaklı maddeler, Küçükçekmece’de bir işletmede üretilen bal şaseleri dahil olmak üzere, efervesan tabletler, padişah macunu, mesir macunu ve bitkisel karışımlı macunlarda da tespit edildi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE PATLAK VERDİ
Ayrıca, bazı gazlı ve gazsız aromalı içecekler, bitki çayları, kahve ve bitki karışımlı ürünlerde de yasaklı maddelerin kullanıldığı belirtildi. İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde üretilen bu ürünler, gıda güvenliği konusunda endişe yarattı.
Uzmanlar, tüketicileri bu ürünleri tüketmeleri durumunda baş ağrısı gibi belirtilerle karşılaşırlarsa, ürünlerin yasaklı ilaç etken maddeleri içerebileceği konusunda uyararak, bu tür ürünlerden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.