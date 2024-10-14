Meyve Suyundan Çikolataya, Şekerden Bala Ölümcül Tehlike: 17 Üründe Cinsel Güç Arttırıcı Yasaklı İlaç Bulundu

Bakanlık tarafından yayımlanan listede, cinsel güç artırıcı ilaçların içerdiği bu maddelerin bazı ürünlerde yer aldığı tespit edildi. Yasaklı ilaç etken maddeleri olan 'sildenafil' ve 'tadalafil', doktor kontrolünde ve reçeteyle verilmesi gereken maddeler arasında yer alıyor. Bu maddeler yüksek dozda kullanıldığında baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, görme bozukluğu, mide yanması, yüzde aşırı kızarıklık, burun akıntısı, burun kanaması ve ışığa duyarlılık gibi yan etkilere yol açabilirken, aşırı dozda alındığında felç veya ölüm riski de taşıyor.