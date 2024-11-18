Mevcut Şartlarda Türkiye'de Yaşamaktan Memnun musunuz? Ankette Dikkat Çeken Sonuç: Sadece Yüzde 1 Fark Var

MAK Araştırma, katılımcılara "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye’de yaşamaktan memnun musunuz?" diye sorduğu anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. Ankete göre çoğunluk memnun olduğunu söyledi.

Mevcut Şartlarda Türkiye'de Yaşamaktan Memnun musunuz? Ankette Dikkat Çeken Sonuç: Sadece Yüzde 1 Fark Var

MAK Araştırma Şirketi, 3-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3 bin 200 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" diye soruldu.

İşte anketin cevapları:

  • Kesinlikle memnunum: Yüzde 12
  • Kesinlikli memnun değilim: Yüzde 14
  • Memnunum: Yüzde 35
  • Memnun değilim: Yüzde 34
  • Yanıt yok: Yüzde 5

Katılımcılara "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 29'u CHP; yüzde 28'i AKP derken yüzde 28 ise oy kullanmayacaklarını söyledi.

Dikkat Çeken Anket: Sonuçlar Birbirine Çok Yakın! Yüzde 1 Fark Var...Dikkat Çeken Anket: Sonuçlar Birbirine Çok Yakın! Yüzde 1 Fark Var...Gündem

Son Ankette Sürpriz Sonuç! İki Partinin Oyları İlk Kez EşitlendiSon Ankette Sürpriz Sonuç! İki Partinin Oyları İlk Kez EşitlendiSiyaset

Etiketler
Anket
Sarı ve Kırmızı Domates Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Faydalı Sarı ve Kırmızı Domates Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Faydalı
Feci Kaza Genç Öğretmen İle 3 Yaşındaki Kızını Hayattan Kopardı! Feci Kaza, Genç Öğretmen İle 3 Yaşındaki Kızını Hayattan Kopardı!
9 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlandı: Yumurtanın Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu 9 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlandı: Yumurtanın Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu
İntihar Demişlerdi Cinayet Çıktı! Genç Kadın Can Çekişirken Eşi Instragram’da Gezmiş Genç Kadın Can Çekişirken Eşi Instragram’da Gezmiş