Mevcut Şartlarda Türkiye'de Yaşamaktan Memnun musunuz? Ankette Dikkat Çeken Sonuç: Sadece Yüzde 1 Fark Var
MAK Araştırma, katılımcılara "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye’de yaşamaktan memnun musunuz?" diye sorduğu anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. Ankete göre çoğunluk memnun olduğunu söyledi.
MAK Araştırma Şirketi, 3-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3 bin 200 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" diye soruldu.
İşte anketin cevapları:
- Kesinlikle memnunum: Yüzde 12
- Kesinlikli memnun değilim: Yüzde 14
- Memnunum: Yüzde 35
- Memnun değilim: Yüzde 34
- Yanıt yok: Yüzde 5
Katılımcılara "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 29'u CHP; yüzde 28'i AKP derken yüzde 28 ise oy kullanmayacaklarını söyledi.