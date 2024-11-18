Mevcut Şartlarda Türkiye'de Yaşamaktan Memnun musunuz? Ankette Dikkat Çeken Sonuç: Sadece Yüzde 1 Fark Var

MAK Araştırma Şirketi, 3-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3 bin 200 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" diye soruldu.

İşte anketin cevapları:

Kesinlikle memnunum: Yüzde 12

Kesinlikli memnun değilim: Yüzde 14

Memnunum: Yüzde 35

Memnun değilim: Yüzde 34

Yanıt yok: Yüzde 5

Katılımcılara "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 29'u CHP; yüzde 28'i AKP derken yüzde 28 ise oy kullanmayacaklarını söyledi.