Metroda Kavga Çıktı! Vatandaşlar Boks Maçı İzler Gibi Kayda Aldı! Yumruklar Havada Uçuştu

Bursa’da akşam saatlerinde metro istasyonunda yaşanan kavga, yolcular arasında panik yarattı. Bir güvenlik görevlisiyle yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Hacivat Metro İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda çevredekileri rahatsız ettiği ileri sürülen bir genç, güvenlik görevlisinin uyarısına tepki gösterdi. Tartışma bir anda büyüyünce taraflar birbirine girdi. Görüntülerde güvenlik görevlisinin elindeki jopla müdahale ettiği, gencin de yumrukla karşılık verdiği anlar yer aldı. Vatandaşlardan bazıları kavgayı ayırmaya çalışırken, bazıları ise olan biteni boks maçı izler gibi spikerlik yapıp kayda aldı.

YERE DÜŞÜP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kavga sırasında güvenlik görevlisinden kaçmaya çalışan genç, yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Olay anı, istasyonda bulunan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavganın ardından güvenlik görevlisi ve gencin ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

