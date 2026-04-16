Metroda İntihar Girişimi: Vatandaşlar Canlarını Hiçe Sayıp Raylara Atladı

Alınan bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Kadıköy Metro İstasyonu’nda raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYIP YARDIMA KOŞTU

Şahsın atladığı sırada trenin istasyona giriş yapmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. Durumu fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA