Metroda İntihar Girişimi: Vatandaşlar Canlarını Hiçe Sayıp Raylara Atladı

İstanbul’da Kadıköy Metro İstasyonu’nda bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunması paniğe neden oldu. Olay, istasyonda bulunan vatandaşların dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi. O anlar peronda bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Kadıköy Metro İstasyonu’nda raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYIP YARDIMA KOŞTU

Şahsın atladığı sırada trenin istasyona giriş yapmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. Durumu fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı.

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Konsolosluk Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırıda Yaralı Olarak Ele Geçirilen Terörist Tutuklandı Konsolosluk Önündeki Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Gülistan Doku Dosyasında Kritik Gelişme: Kayıp SIM Kartı Kullanan Eski Polis Tutuklandı Kayıp SIM Kartı Kullanan Eski Polis Tutuklandı
Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis
11 Yaşında 8 Fidan... Türkiye Okul Baskınında Ölen Yavrularını Uğurladı Türkiye Okul Baskınında Ölen Yavrularını Uğurladı
Ünlü Oyuncu Aleyna Bozok'un Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar Ünlü Oyuncunun Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar
İsa Aras Mersinli'nin Babası Uğur Mersinli'den Dehşete Düşüren İfade: 'Bir Hafta Önce Hedef Gösterdim' Saldırganın Babasından Dehşete Düşüren İfade
Okul Saldırganının Profil Fotoğrafı Sinyali Vermiş! 'İncel Akımı' Mercek Altında Okul Saldırganının Profil Fotoğrafı Sinyali Vermiş! 'İncel Akımı' Mercek Altında