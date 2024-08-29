Metrobüs Faciası Saniye Saniye Kamerada! Camlar Patladı, Yolcular Savruldu...
Bir kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında araç içi kamera görüntüsü yayınlandı. Görüntülerde çarpma anı ve kazanın şiddetiyle etrafa savrulan yolcular görülüyor.
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Beylükdüzü'ne doğru ilerleyen metrobüsün, Sefaköy'de başka bir metrobüse çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Bu sabah yaşanan feci kazada araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, ilerleyen metrobüse diğer metrobüs çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle araç parçalanmaya başlayıp toz bulutu oluşuyor.
Daha sonra da metrobüs içerisindeki yolcuların kazanın etkisiyle etrafa savrulduğu görülüyor.
Kaynak: İHA
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