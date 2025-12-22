Metro İstanbul Duyurdu: Şişhane Metro İstasyonunda İntihar Girişimi! Seferler Durdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda 1 kişi raylara atladı. Hayatını kaybeden kişinin Yusuf B. (22) olduğu tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Yusuf B.'nin cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak morga kaldırıldı.

Metro İstanbul'dan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 22, 2025

Kaynak: DHA