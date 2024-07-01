Metrelerce yükseklikte asılı kaldı: Çamaşır ipi hayatını kurtardı

Kağıthane'de boru döşemek için çatıya çıkan bir kişi, metrelerce yükseklikten aşağı düştü. İsminin Hakkı olduğu öğrenilen şahıs, tutunduğu çamaşır ipi sayesinde düşmekten kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

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Metrelerce yükseklikte asılı kaldı: Çamaşır ipi hayatını kurtardı

Boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan bir kişi, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağı düştü. Film sahnelerini aratmayan o anlara şahit olanlar gözlerine inanamadı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıda çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

Havada asılı kalan adamı itfaiye kurtardı

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Cüneyt Yarışan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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