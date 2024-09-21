Metin Arolat'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Ani bir şekilde dün gece saatlerinde hayatını kaybeden Metin Arolat'ın cenaze programı belli oldu. Arolat'ın cenazesi yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir’e götürülecek. Cenazeyi teslim alan ablası Fatoş Alkan, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Metin Arolat'ın Cenaze Programı Belli Oldu

52 yaşındaki ünlü şarkıcı Metin Arolat, Kadıköy’de oteldeki sahnesinde yere düşerek fenalaştı. Arolat'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Hastaneye kaldırılan Arolat hayatını kaybetti. Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Dün gece Adli Tıp Kurumu'na getirilen şarkıcının cenazesi incelemenin ardından bugün Ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi. Cenazenin yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir’e götürüleceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu çıkışında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Fatoş Alkan "Ne diyeyim, sözün bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok" dedi.

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