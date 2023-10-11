Meteorolojik savaş başladı, o tarihlere dikkat: Ya yanacağız ya donacağız

O TARİHLERE DİKKAT: YA KAVRULACAĞIZ YA DONACAĞIZ!

Hava Forum'un paylaşımına göre 19-20 Ekim tarihleri arasında Güney'de Afrika sıcak hava dalgası, Kuzey'den ise Balkan soğuğu Türkiye'ye baskı kuruyor. Öyle ki eğer Afrika, Balkanlar'ı yenerse termometler 30 dereceyi görecek. Ancak Balkanlar bu savaşın galibi olursa Türkiye donacak.