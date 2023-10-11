Meteorolojik savaş başladı, o tarihlere dikkat: Ya yanacağız ya donacağız
Hava Forum, Afrika-Balkanlar 'meteorolojik savaşı'nın başladığını "Tehlikeli" sözleriyle paylaştı.
Bunaltıcı ve kavurucu yaz mevsiminin ardından Türkiye'de Ekim ayıyla birlikte dört mevsimi bir arada yaşıyor. Akdeniz'de yazdan kalma günler yaşanırken Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı bölgeleri kar yağışına teslim oldu. Marmara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde tam bir sonbahar havası hakim olurken sağanak yağış uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİK SAVAŞ BAŞLADI!
Ancak Hava Forum Twitter (X) hesabından kritik bir paylaşım gerçekleştirdi. "Tehlikeli" sözlerinin yer aldığı paylaşımda Balkanlar ve Afrika meteorolojik savaşının Türkiye için başladığını yazdı.
O TARİHLERE DİKKAT: YA KAVRULACAĞIZ YA DONACAĞIZ!
Hava Forum'un paylaşımına göre 19-20 Ekim tarihleri arasında Güney'de Afrika sıcak hava dalgası, Kuzey'den ise Balkan soğuğu Türkiye'ye baskı kuruyor. Öyle ki eğer Afrika, Balkanlar'ı yenerse termometler 30 dereceyi görecek. Ancak Balkanlar bu savaşın galibi olursa Türkiye donacak.