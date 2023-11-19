Meteoroloji'den yarın için fırtına uyarısı

Meteoroloji yarın için yaptığı açıklamada yurt genelinde etkili olacak fırtına için uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yarın için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu (Konya ve Kırıkkale hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TAM FIRTINA GELİYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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