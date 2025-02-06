Meteorolojiden Uyarı Üstüne Uyarı! Marmara Denizi'nde Fırtına Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için yeni bir uyarı yaptı. Meteoroloji 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden Uyarı Üstüne Uyarı! Marmara Denizi'nde Fırtına Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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