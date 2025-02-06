Meteorolojiden Uyarı Üstüne Uyarı! Marmara Denizi'nde Fırtına Alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için yeni bir uyarı yaptı. Meteoroloji 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA