Meteoroloji'den Uyarı! Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor
Bugünden itibaren kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Meteoroloji'nin 29 Temmuz hava durumu raporuna göre bugün yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak.
Meteoroloji 29 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Bugünden itibaren Türkiye kavurucu sıcaklıkların etkisine giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde Ardahan çevreleri ile sabah saatlerinde Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS 11°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık