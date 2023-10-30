Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu...

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara, Ege ve Karadeniz'de bugün sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji
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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 2

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 3

Bölgelere göre hava durumu şöyle:

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 4

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 5

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den üç bölgeye sis ve pus uyarısı! İl il hava durumu... - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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