Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Şiddetli ve çok kuvvetli geliyor!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.