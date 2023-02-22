Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yağmur ve kar geliyor, sıcaklık artıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıklar batı bölgelerde artarken bugün yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 14°C
Parçalı ve az bulutlu